В полиции рассказали подробности наезда на подростка в центре Рязани
В полиции рассказали подробности наезда на подростка в центре Рязани. Информацию опубликовало региональное управление МВД.
Инцидент произошел в понедельник, 11 сентября, примерно в 16:20, около дома № 57 по улице Маяковского.
По предварительной информации, 22-летний местный житель на Kia Spectra наехал на 15-летнего рязанца. Отмечается, что подросток пересекал дорогу вне перехода.
В результате аварии пешеход получил травмы, его госпитализировали.
Проводится проверка.