В полиции рассказали подробности наезда на подростка в центре Рязани

В полиции рассказали подробности наезда на подростка в центре Рязани. Информацию опубликовало региональное управление МВД.

Инцидент произошел в понедельник, 11 сентября, примерно в 16:20, около дома № 57 по улице Маяковского.

По предварительной информации, 22-летний местный житель на Kia Spectra наехал на 15-летнего рязанца. Отмечается, что подросток пересекал дорогу вне перехода.

В результате аварии пешеход получил травмы, его госпитализировали.

Проводится проверка.