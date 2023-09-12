В ООН выразили обеспокоенность поставками кассетных боеприпасов на Украину

В ООН выразили обеспокоенность поставками кассетных боеприпасов на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замгенсека организации Идзуми Накамицу.

«Сообщения, касающиеся передачи и применения кассетных боеприпасов в ходе войны, очень беспокоят. Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов. Такие вооружения должны уйти в историю», — заявила Накамицу.

Ранее в США рассказали, что передадут Украине новую партию кассетных боеприпасов.