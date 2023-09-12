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В Рязанской области мужчина до смерти забил знакомого

В Михайловском районе мужчина до смерти забил знакомого. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел в пятницу, 8 сентября, в поселке Змеинка.

В одной из квартир обнаружили труп мужчины 1967 года рождения с множественными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Во время следственных действий установлено, что травмы ему нанес пьяный знакомый, мужчина 1980 года рождения.

Преступление раскрыто по горячим следам. Подозреваемого заключили под стражу. На данный момент планируется объявление ему обвинения в совершении преступления.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Специалисты собирают и закрепляют доказательства.