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В Коми полицейские задержали рязанца, обманувшего пенсионерок на один миллион рублей

В Коми полицейские задержали рязанца, обманувшего пенсионерок на один миллион рублей. Об этом сообщило республиканское управление МВД.

Инциденты происходили в Усинске.

В отдел МВД поступили два сообщения о мошенничестве. Заявления пожилых женщин были схожи. На домашний телефон им звонил неизвестный. Он сообщал, что родственники пенсионерок якобы попали в аварию и им нужна помощь. В надежде помочь родным женщины передавали по указанию собеседника все имеющиеся деньги молодому человеку. Тот приходил по месту жительства и исполнял роль курьера.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали преступника. Им оказался 18-летний рязанец, ранее не судимый. Он гостил у родственников.

Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал полицейским, что нашел легкий способ заработка в одной из групп в мессенджере. Обговорив все условия «работы», он исполнял поручения кураторов и забирал у горожанок деньги. Небольшой процент рязанец оставлял у себя, остальную часть переводил на неустановленные счета. Всего сумма ущерба составила порядка одного миллиона рублей.

На рязанца завели уголовное дело по части 2 и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).