В Госдуму внесли законопроект о снижении стоимости российских автомобилей

В Госдуму внесли законопроект о снижении стоимости российских автомобилей. Об этом пишет газета «Известия».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внести поправки в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые направлены на снижение стоимости автомобилей российских производителей.

Он предлагает ограничить закупку и аренду автомобилей, которые производятся компаниями с долей иностранного капитала более 50%.

Это позволит снизить цены на отечественные автомобили, особенно в условиях, когда большинство иностранных производителей ушли с российского рынка, а чиновники продолжают покупать машины с пробегом и остатки у дилеров.