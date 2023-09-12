Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова

10 сентября на 91-м году жизни скончалась советская и российская артистка Мария Скуратова. Об этом сообщили в Центральном академическом театре российской армии.

Прощание с ней пройдет в Николо-Архангельском крематории. Дату и время сообщат дополнительно.

Скуратова является выпускницей Театрального училища имени Щукина. После окончания учебы она начала служить в Театре Армии, где проработала более 65 лет.

Она играла в постановках «Поднятая целина», «Хождение по мукам», «Деревья умирают стоя», «Мандат», «Человек со стороны», и другим.

Фото: teatrarmii.ru