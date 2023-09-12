ТАСС: власти Украины дошли до угроз при общении с союзниками из-за провала контрнаступления

Руководство Украины дошло до угроз и хамства в общении с западными союзниками из-за провала контрнаступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензя.

«В свете явных провалов на фронте, скрыть которые уже невозможно, у главарей киевского режима, похоже, начали сдавать нервы», — заявил политик.

Он напомнил, что в недавнем интервью журналу The Economist Владимир Зеленский начал говорить, что западные партнеры бросают Украину и о том, что невозможно предсказать, «как отреагируют миллионы украинских беженцев» на это.