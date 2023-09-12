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Синоптики рассказали, когда на юге России начнется бархатный сезон

В ближайшие дни на юге России установится погода, которую называют «бархатным сезоном», сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура воды в Геленджике и в Туапсе будет около 24 градусов, в Сочи чуть больше — 25 °C.

Как объяснил Вильфанд, бархатный сезон — это когда температура воды и воздуха близка друг к другу.

По прогнозу, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается температура ниже нормы на 1-2 градуса.