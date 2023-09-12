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Рязанец пожаловался на спиленные ветки деревьев и оборванные провода

Житель Рязани пожаловался на рабочих, которые спиливали деревья на улице Дзержинского. Пост опубликован в Telegram-канале «Rzn Life».

По словам рязанца, рабочие во время спила деревьев оборвали провода и оставили после себя ветки.

«Между домами 30 и 32 по улице Дзержинского попилили деревья, рабочие оборвали провода и оставили срач и уехали. Каждое утро много людей водят в детский сад своих детей. Через этот двор пройти нельзя. Так же накидали веток с другой стороны дома между домами Дзержинского 30 и троллейбусный переулок 3», — отметил житель.