Рязанцы вновь рассказали о замусоренной остановке «Станция Лесок»

Рязанцы вновь рассказали о замусоренной остановке «Станция Лесок». Они написали об этом в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

«Очень хочется верить, что и в Рязани начнутся дни Рязанской области. Мусор уберут, например. Остановка Лесок постоянно в мусоре», — замечает рязанец.

Комментаторы прикрепили фотографии от 7 и 11 сентября. На снимках видно, что урны переполнены мусором.

По словам администрации, отходы с остановки вывозятся раз в неделю. Этим занимается МБУ «Дирекция благоустройства города». Последняя уборка проведена 1 сентября. Следующая — должна была быть 8 сентября.

Напомним, ранее рязанцы называли эту остановку «вечно грязной» и жаловались на неубранный мусор