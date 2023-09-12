Рязанцам стал доступен сервис «Госуслуги.Дом»

В регионе заработал сервис «Госуслуги.Дом». Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Госжилинспекцию Рязанской области.

Отмечается, что теперь через приложение можно контролировать расход средств управляющими компаниями, общаться на платформе с УК и оценивать их работу, передавать показания всех счетчиков.

Кроме того, можно заплатить за жилищно-коммунальные услуги, посмотреть сроки проведения капитального ремонта в вашем доме.

Также в приложении будут приходить уведомления о сезонном или аварийном отключении горячей воды.