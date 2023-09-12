RT: в России предложили временно лишать водительских прав за 10 неоплаченных штрафов

В России предложили временно лишать прав за 10 и более неоплаченных штрафов. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника.

По словам политика, в России постоянно модернизируется нормативно-правовая база, направленная на повышение безопасности дорожного движения.

Однако среди недобросовестных водителей наблюдается пренебрежение к правилам дорожного движения, а крупные задолженности по штрафам не влияют на право управлять автомобилем.