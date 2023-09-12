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Путин заявил о решении ситуации с ценами на бензин

Правительство занимается проблемой роста цен на бензин. Об этом сообщил Владимир Путин на ВЭФ-2023.

По словам президента, кабмин не среагировал вовремя на ситуацию, но сейчас уже правительство и производители договорились как действовать.

Министерство энергетики работает над стабилизацией топливного рынка России, в соответствии с поручением президента будут исполнены дополнительные меры.

Напомним, ранее ФАС начала проверку нарушений в реализации бензина и дизельного топлива на АЗС.