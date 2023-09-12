Путин предложил учредить день воссоединения новых регионов с Россией

Президент Владимир Путин предложил учредить день воссоединения новых регионов с Россией. Об этом сообщило РИА Новости .

Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить памятную дату.

«Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — указано в документе. В случае его принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.