Путин наградил доярку из Рязанской области

Глава государства Владимир Путин наградил ряд работников из разных сфер деятельности Почетной грамотой. Распоряжение, подписанное 8 сентября, опубликовано на портале правовой информации.

Среди награжденных значится Екатерина Сверчкова из Рязанской области. Ей вручили грамоту за трудовые успехи и многолетний добросовестный труд.

« КП-Рязань » пишет, что Екатерина уже 24 года работает в ООО «Надежда» Александро-Невского района оператором машинного доения. Она неоднократно выигрывала конкурсы профессионального мастерства. В 2023 году заняла третье место на всероссийских соревнованиях.

Женщина рассказала, что на ферме в смену работают два оператора. Они должны подоить почти 700 животных утром и после обеда. Кроме этого, Екатерина ведет еще и свое хозяйство. У нее есть куры, свиньи и огород.