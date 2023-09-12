Путин наградил доярку из Рязанской области

Глава государства Владимир Путин наградил ряд работников из разных сфер деятельности Почетной грамотой. Распоряжение, подписанное 8 сентября, опубликовано на портале правовой информации.
Среди награжденных значится Екатерина Сверчкова из Рязанской области. Ей вручили грамоту за трудовые успехи и многолетний добросовестный труд.
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Женщина рассказала, что на ферме в смену работают два оператора. Они должны подоить почти 700 животных утром и после обеда. Кроме этого, Екатерина ведет еще и свое хозяйство. У нее есть куры, свиньи и огород.