Прокуратура проведет проверку после задымления троллейбуса на площади Ленина

Прокуратура проведет проверку после сообщений рязанцев в социальных сетях о задымлении в троллейбусе на площади Ленина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Будут установлены все обстоятельства произошедшего и, при наличии оснований, приняты меры реагирования.

Напомним, инцидент произошел на площади Ленина. Задымился троллейбус № 3.

«Что-то как взорвалось (электрика), потом задымилось, пришлось выскакивать из еще двигающегося по инерции троллейбуса, паниковали люди, кричали», — указано в публикации.