На севере Москвы обнаружили два обезглавленных трупа

На севере Москвы обнаружили два обезглавленных трупа. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Первый труп увидел охранник парка Дружбы во время обхода. Голова покойника лежала в полуметре от остального тела. Мужчине на вид 25-30 лет, внешность азиатская. Следователи устанавливают личность погибшего.

Второе тело обнаружили в квартире дома на Фестивальной улице — в 800 метрах от первого трупа. Убитым оказался врач-травматолог. Его обнаружила родственница. Мужчина перестал отвечать на звонки, и женщина приехала домой. У трупа также отрезана голова.

В деле разбираются следователи.