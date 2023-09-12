На Кубани мать посадила детей в клетку за плохое поведение

На Кубани мать посадила детей в клетку за плохое поведение. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

Женщина заявила, что сыновья баловались в салоне машины, и она заставила их пересесть к собаке в клетку, которая находилась в прицепе.

Детей заметили очевидцы на дороге Тимашевск — Гречаная Балка и сначала подумали, что их похитили преступники.

Полицейские остановили автомобиль и выяснили, что мать сама посадила детей в клетку.

На женщину составили протокол за нарушение правил перевозки людей и передали её данные в ПДН.