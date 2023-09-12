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На четырех рязанских улицах два дня подряд будут отключать электричество

На четырех рязанских улицах два дня подряд будут отключать электричество. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

13 и 14 сентября с 8:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Дачная, дома №№ 43, 41, 39, 37, 35, 31, 29, 27, 45/2, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63/26, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91/25, 89;
  • 2-й Дачный переулок, дома №№ 7, 8, 12, 14/2, 16/1, 18, 9/34;
  • улица Луковская, дома №№ 42/4, 44, 46, 48, 41/6, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/27, 56, 58, 62/25, 54;
  • улица Луговая, дома №№ 1г, 1 В, 1б, 1а, 1ж, 1е, 11/1, 13, 5, 7, 9, 11, 13/31, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56/32, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 15/34, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 64/28, 66, 68, 70, 72, 74, 63/30, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91/29, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88/27.

Причина отключения — работы на воздушной линии.