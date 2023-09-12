Мишустин заявил, что в России вдвое увеличат производство тяжелых и средних БПЛА

Мишустин заявил, что в России вдвое увеличат производство тяжелых и средних БПЛА. Об этом пишет «RT на русском».

«Количество легких беспилотников уже сегодня исчисляется десятками тысяч, но в основном они пока изготавливаются технологическими энтузиастами. Нужно систематизировать и масштабировать производство», — сказал Мишустин.

Он также рассказал, что власти сформируют собственную промышленную базу, программное обеспечение, а также будут поддерживать спрос на продукцию и услуги.