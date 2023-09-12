Мещерские школьники при поддержке РНПК посетили Окский заповедник в День журавля

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») будущие экологи и члены детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 посетили Окский государственный природный биосферный заповедник, где приняли участие во Всемирном дне журавля, посвященном проводам птиц на юг.

Сотрудники заповедника рассказали школьникам о программе восстановления популяции стерхов, про привычки журавлей, их образ жизни, познакомили школьников со старейшим журавлем питомника — серым Брыкой. Всем гостям показали стершат, которые вылупились из яиц, привезенных из Якутии этой весной для обновления генетических линий разводимых птиц. Птенцы воспитываются костюмным методом, иными словами видят только белый халат и искусственный клюв родителя. Это необходимо, чтобы птицы оставались дикими и не имели возможность запомнить людей в качестве своих родителей.

В Окском заповеднике выпустили уже двух птенцов белых журавлей на волю. К птицам прикрепляют передатчики и отслеживают их миграцию, это позволяет оценить совершаемые ими путешествия и усилить их защиту. Так ослепленных и дезориентированных стерхов поймали в Узбекистане и вернули на реабилитацию в заповедник, дав им шанс поправиться и вернуться в природу.

В ходе Дня журавля юннаты приняли участие в викторине, в процессе которой выясняли, как дают имена журавлям (зовут их реками России), не опасно ли забирать яйца диких журавлей (одно яйцо можно забирать безопасно, т.к. в природе выживает только один птенец), как долго живут журавли (до 70 лет) и многие другие интересные факты.

Окский заповедник — единственный заповедник страны, в котором есть Питомник редких видов журавлей, где представлены все журавли фауны России. Здесь День Журавля проводится ежегодно с 2002 года в осеннее время, когда птицы собираются в стаи и начинают свой долгий путь на юг. РНПК поддерживает инициативы волонтеров-экологов «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За это время проведено более 150 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, познание окружающего мира и исторического прошлого региона.

Весной 2023 года волонтеры совершили три экспедиции по Рязанской области — к озеру Великому, в сосновый лес поселка Солотча и усадьбу села Старое Зимино. Под руководством педагогов юные экологи изучали местную флору и фауну, принимали участие в очистке природных территорий.

В июне благодаря поддержке нефтяников школьники совершили палеонтологическую экспедицию в Шацкий район Рязанской области. В ходе поездки было обнаружено более 200 зубов акул мелового периода мезозойской эры. Находки представляют научный интерес и переданы в Рязанский историко- архитектурный музей-заповедник и в Московский Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова.