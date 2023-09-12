Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
20°
Срд, 13
20°
Чтв, 14
21°
ЦБ USD 94.7 -1.81 13/09
ЦБ EUR 101.56 -1.97 13/09
Нал. USD 93.7 / 95.4 12/09 17:25
Нал. EUR 100.76 / 102 12/09 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
4 983
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
8 360
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
8 312
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
12 436
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Мармакс: в Рязани на IT-ипотеку приходится до 40%

В жилых комплексах от девелоперской компании «Мармакс» около 30% из всего объема выданных ипотек приходится на льготную программу для IT-специалистов. В загородных объектах компании показатель доходит до 40%.

В пресс-службе компании говорят, что эта программа давно очень востребована среди покупателей недвижимости в регионах — в том числе и по причине увеличенной суммы кредитования (до 21 млн рублей), позволяющей приобрести жилье повышенного класса на привлекательных условиях.

В числе преимуществ, которые выделяет такая аудитория в новостройках, первое место занимают функциональные планировочные решения, с возможностью организации home office, и комфортные условия для удаленной работы. Не менее важной становится и транспортная доступность — большая доля таких клиентов отдает предпочтение центральному расположению. Также специалисты в сфере информационных технологий обращают внимание на внутреннюю инфраструктуру: наличие зоны для коворкинга, кофеен, магазинов и фитнес-центров, и качество благоустройства, в рамках которого должна быть реализована безбарьерная среда и интересный ландшафтный дизайн.

«В наших жилых комплексах мы стараемся внедрять передовые технологии рынка, а также постоянно отслеживать тренды планировочных решений — например, большинство из реализуемых нами квартир, вне зависимости от комнатности, предполагают выделенную рабочую зону с возможностью организации кабинета. Более того, концепция наших проектов предусматривает наличие соседских центров — с зоной коворкинга, фитнеса и удобной территорией для общения», — отметили в девелоперской компании «Мармакс».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метром жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. По словам сотрудников пресс-службы фирмы, благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.