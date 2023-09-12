Мармакс: в Рязани на IT-ипотеку приходится до 40%

В жилых комплексах от девелоперской компании «Мармакс» около 30% из всего объема выданных ипотек приходится на льготную программу для IT-специалистов. В загородных объектах компании показатель доходит до 40%.

В пресс-службе компании говорят, что эта программа давно очень востребована среди покупателей недвижимости в регионах — в том числе и по причине увеличенной суммы кредитования (до 21 млн рублей), позволяющей приобрести жилье повышенного класса на привлекательных условиях.

В числе преимуществ, которые выделяет такая аудитория в новостройках, первое место занимают функциональные планировочные решения, с возможностью организации home office, и комфортные условия для удаленной работы. Не менее важной становится и транспортная доступность — большая доля таких клиентов отдает предпочтение центральному расположению. Также специалисты в сфере информационных технологий обращают внимание на внутреннюю инфраструктуру: наличие зоны для коворкинга, кофеен, магазинов и фитнес-центров, и качество благоустройства, в рамках которого должна быть реализована безбарьерная среда и интересный ландшафтный дизайн.

«В наших жилых комплексах мы стараемся внедрять передовые технологии рынка, а также постоянно отслеживать тренды планировочных решений — например, большинство из реализуемых нами квартир, вне зависимости от комнатности, предполагают выделенную рабочую зону с возможностью организации кабинета. Более того, концепция наших проектов предусматривает наличие соседских центров — с зоной коворкинга, фитнеса и удобной территорией для общения», — отметили в девелоперской компании «Мармакс».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метром жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. По словам сотрудников пресс-службы фирмы, благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.