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В Новосибирской области самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку

В Новосибирской области самолет Boeing, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Самолет подал сигнал тревоги и совершил аварийную посадку в районе села Каменки Убинского района.

На борту были 170 человек, из них 23 ребенка. За ними приехали автобусы, чтобы отвезти в ближайшие пункты временного размещения (школы и ДК).

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что аварийная посадка произошла из-за отказа гидросистемы.