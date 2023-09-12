Лавров: чем дольше Киев будет затягивать с переговорами, тем сложнее будет договориться

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что чем дольше Киев будет затягивать с переговорами, тем сложнее ему будет договориться с Россией.

Он напомнил, что Зеленский выпустил указ, который запрещает переговоры с властями. Поэтому первым шагом должен стать приказ по отмене такого декрета.

«Президент России Владимир Путин многократно говорил, что мы не уходим от переговоров. А те, кто уходят, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться», — заявил Лавров.