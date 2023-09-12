ГТРК «Ока»: в рязанском садоводческом хозяйстве почти месяц нет воды

В рязанском садоводческом хозяйстве почти месяц нет воды. Как сообщает ГТРК «Ока», воду отключили 15 августа.

Председатель товарищества СНТ «Урожай» Роман Левшенков объяснил съемочной группе, что центральный водопровод нужен только семи семьям. По его словам, большинство садоводов не живут на территории «Урожая» постоянно, а огороды обычно поливают водой из речки.

Роман Левшенков уточнил, что участники СНТ отказались от центрального водопровода на общем собрании. С его утверждением не согласилась жительница садоводческого товарищества.

«Просила посмотреть протокол и подписи собрания, на котором якобы присутствовало 103 человека. Это для нас вообще удивление, потому что такого у нас не бывает никогда. Мне отказали, сказали, что протокола здесь нет», — рассказала Армида Балаян.

Съемочной группе председатель СНК пояснил, что не против подключения хозяйства к водопроводу.

«Надо встречаться и обсуждать эту проблему. Честно скажу мне это тоже не по душе», — отметил Роман Левшенков.

Как отмечает корреспондент «Оки», технически подачу воды в дома вернуть можно. Вся инфраструктура для этого есть.

Уточняется, что прокуратура проводит проверку.