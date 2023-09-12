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Глава рязанского избиркома: ни на одном участке не оспаривали результаты выборов

Руководитель избиркома Рязанской области Дмитрий Боков подвел итоги избирательной кампании в регионе. Об этом сообщается на сайте рязанского правительства.

«У нас ни на одном участке выборы не были оспорены, то есть результаты везде подтверждены. В суд никто не обращался. Никаких нарушений, которые хоть как-то могли повлиять на итоги голосования или на его ход, мы не зафиксировали», — заявил Боков.

Также он сообщил, что явка на выборах депутатов Рязгордумы по итогам трехдневного голосования составила 20,53%.

Ранее сообщались результаты выборов. В рязанскую гордуму по одномандатным округам прошли все представители «Единой России». В довыборах депутата Рязанской облдумы по десятому одномандатному округу победил также представитель правящей партии.