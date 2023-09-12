Экс-глава МИД Австрии сообщила о переезде из Рязанской области в Санкт-Петербург

Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль переедет из деревни в Касимовском районе Рязанской области в Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС.

Переезд Кнайсль в северную столицу связан с работой в центре G.O.R.K.I., которым она руководит.

«Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург», — сказала Кнайсль журналистам ТАСС во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

О том, что бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в Рязанской области, стало известно в августе 2023 года.