Директор Рязанского театра кукол стал президентом Российского центра UNIMA

Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов стал президентом Российского центра UNIMA. Об этом стало известно на отчетно-выборной конференции организации.

Мероприятие состоялось в рамках XIX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины».

За Кириллова отдали 191 голос из 194.

Международный Союз кукольных театров (UNIMA, Union Internationale de la Marionnette — International Puppetry Association) — международная ассоциация деятелей кукольных театров, некоммерческая организация, аффилированная структура ЮНЕСКО и член Международного Института Театра. Был основан в 1922 в Праге, в 1981 по инициативе генерального секретаря Жака Феликса штаб-квартира была перенесена в Шарлевиль-Мезьер.