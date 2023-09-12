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Apple представила новые модели iPhone

Apple представила новые модели iPhone. Об этом сообщает РИА Новости.

iPhone 15 выйдет в пяти цветах — розовый, желтый, салатовый, синий, черный. Версия Pro будет иметь титановый корпус черного, синего и серого цветов и будет легче предыдущих моделей.

Новая линейка смартфонов будет представлена двумя моделями iPhone 15 и iPhone 15 Plus с экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфоны будут оснащаться основной камерой в 48 мегапикселей и процессором A16 Bionic, который потребляет на 20% меньше энергии, чем его предшественник. Одного заряда батареи, утверждают в компании, будет хватать на весь день. Разъем зарядки в новой модели изменили на USB Type-C.

Помимо этого, рамки экрана станут тоньше, а на его поверхность будет наноситься специальное керамическое покрытие, призванное защитить телефон от механического воздействия.

Новые Apple Watch теперь будут управляться без лишних нажатий на экран, так как голосовой помощник Siri будет лучше разбирать команды. Также у нового устройства будет ярче экран и лучше производительность за счет нового встроенного чипа.