16-летнего рязанца задержали за кражи в гаражах

16-летнего рязанца задержали за кражи в гаражах. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился 37-летний рязанец. Он рассказал, что его гараж на окраине города взломали. Во время посещения гаражного кооператива мужчина увидел, что замок на воротах сломан, а из бокса пропали пять автомобильных колес и электроинструмент.

Во время поиска в интернете оперативники увидели объявление о продаже подержанного электроинструмента, похожего на украденный. Полицейские установили личность «продавца», нашли его и выяснили, что 16-летний рязанец причастен к краже.

Позже стало известно, что молодой человек причастен к схожей краже со взломом из еще одного гаража на окраине Рязани. Украден электроинструмент.

Возбуждено уголовное дело.