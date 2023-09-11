Зеленский: темпы поставок оружия Киеву замедляются

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заметил изменения некоторых западных партнеров в отношении к Киеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал The Economist.

«У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза [когда они говорят]: „Мы всегда будем с вами“, но я вижу, что его или ее нет здесь, [он или она] не с нами», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что если Запад не поможет его стране, значит он поможет победить России.

Также Зеленский заявил, что он морально готов к длительному конфликту.

«Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов», — сказал он.

Журналисты отмечают, что ранее Зеленский отметил замедление темпов введения антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, если с такой инициативой выступит Москва.