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Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не будет иметь «хеппи-энда»

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не будет иметь «хеппи-энда». Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии в любом случае не будет иметь «хеппи-энда» для Киева, так как вооруженные силы страны, в частности, потеряли на поле боя много военнослужащих.

При этом Зеленский заявил, что поставки Западом оружия для Вооруженных сил Украины не означают достижения скорых результатов на поле боя.

Ранее Зеленский заявил, что темпы поставок оружия Киеву замедляются.