ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 18:20 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», — указали в ведомстве.

Помимо этого, с 18:10 по 18:20 украинские войска обстреляли Макеевку и Куйбышевский район Донецка. Всего они выпустили девять снарядов из «натовской» артиллерии.