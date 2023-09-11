Власти Украины рассказали, когда начнут использовать истребители F-16

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что использование истребителей F-16 возможно в начале 2024 года. Об этом сообщила «Лента» со ссылкой на телеканал «Рада».

"Сказать точно, когда это произойдет, невозможно. На сегодняшний день есть только прогнозы — начало следующего года, это было бы очень хорошо. Пилотам еще необходимо научиться", — сказал Игнат.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжат контрнаступление зимой.