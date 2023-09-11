В Воронежской области сосед обнаружил мертвыми супругов и их двух детей

В Воронежской области 10 сентября мужчина обнаружил мертвую семью с двумя детьми. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ».

Трагедия произошла в селе Ендовище Семилукского района. Мужчина решил навестить своих соседей. Дверь никто не открывал. Заглянув в окно, увидел лежащих на кровати в естественных позах супругов и их двоих детей — мальчика и девочки.

Отмечается, что на входной двери не было повреждений. Тела были без признаков насильственной смерти.

По предварительной информации, смерть семьи наступила от отравления угарным газом.