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В Вологодской области обнаружили тело погибшего при крушении вертолета

В Волгоградской области водолазы нашли тело третьего человека, находящегося на борту частного вертолета, потерпевшего крушение 10 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Тело мужчины находится в кабине воздушного судна. Сейчас идет работа по подъему тела.

«Сегодня утром на месте крушения вертолета начались водолазные спуски. Накануне спасатели обследовали акваторию и установили точное место крушения», — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что вертолет очень низко летел над озером Воже, из-за чего задел воду и упал в водоем.

Ранее сообщалось, что два человека (пилот и пассажир) выжили. Их госпитализировали с переломами и ушибами в вожегодскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).