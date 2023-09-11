В Тверской области около дома обнаружили скелет
В Тверской области около дома обнаружили скелет. Об этом сообщил портал TVTVER.ru.
Инцидент произошел в городе Белый.
Скелетированные останки обнаружили на территории частного домовладения. Как рассказали в региональном управлении Следкома, по факту трагедии началась доследственная проверка. Специалисты осмотрели территорию. Также назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая судебная экспертизы.
После проверки будет принято процессуальное решение.