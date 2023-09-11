В школе под Ростовом подросток ранил ножом четверых взрослых

В Неклиновском районе задержали подростка, который ранил ножом четверых человек. Об этом 11 сентября сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на хуторе Красный десант в 7:50. 15-летний подросток, скрывая лицо за маской, при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых: трех сотрудников школы и родственника одного из учащихся. У них легкое ранения. Им оказали медпомощь. Из детей никто не пострадал.

Нападавшего задержали очевидцы.

Глава региона отметил, что у подростка имеется психическое заболевание.