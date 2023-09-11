В Санкт-Петербурге женщина хлопнула дверью и лишила ребенка пальца

В Санкт-Петербурге женщина хлопнула дверью и лишила ребенка пальца. Об этом сообщил телеканал «78».

Случай произошел вечером в воскресенье, 10 сентября, на Пулковском шоссе.

Пятилетний ребенок отправился с отцом в магазин. В один момент мальчик захотел в туалет. «Когда мальчик возвращался, то выходившая из помещения женщина хлопнула дверью», — сообщило издание со ссылкой на источник.

На данный момент ребенок находится в больнице. Позже стало известно, что мальчику восстановили палец. «Фаланга пальца была практически полностью отсечена дверью, она буквально висела на коже», — заявили в Педиатрическом университете. Врачи восстановили анатомию пальца и для лучшего заживления установили металлоконструкцию. Однако, по словам медиков, нет гарантий, что палец срастется. Вероятность удачного исхода — 50 процентов.

Отец ребенка собирается писать заявление в полицию.