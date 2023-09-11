В Петербурге скончалась женщина после посещения клиники пластической хирургии

В Санкт-Петербурге 47-летняя женщина скончалась после посещения премиальной клиники пластической хирургии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Женщина обратилась в клинику «Аббриелль» с просьбой сделать операцию по удалению жировых отложений. После процедуры ее состояние ухудшилось. Пациентку госпитализировали в центр экстренной медицины имени Никифорова, однако спасти ее не удалось.

По предварительным данным, женщина скончалась из-за инфаркта. Также у нее зафиксировали отек мозга и легких.

Сейчас специалисты проводят судебно-медицинские экспертизы и проверяют действия врачей клиники пластической хирургии.