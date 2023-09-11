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В Рыбном у женщины украли велосипед, пока она была в храме

В Рыбном у женщины украли велосипед, пока она была в храме. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября. Утром в полицию обратилась 36-летняя жительница Рыбного и сообщила, что с территории церкви, которую она посещала, пропал ее велосипед. Женщина пояснила, что перед посещением церкви оставила велосипед у ограды территории храма, не используя никакого противоугонного приспособления. Через некоторое время рязанка выглянула на улицу и заметила пропажу велосипеда.

Полицейские приступили в поискам и заметили на выезде из Рыбного мужчину на велосипеде, похожем на похищенный. Его остановили. Оказалось, что 27-летний мужчина был причастен к краже. Отмечается, что он был судим за убийство и два грабежа.

По предварительной информации, рецидивист из соседнего региона возвращался «на перекладных» домой. Во время остановки в Рыбном он прошел по улицам и на территории церкви у ограды увидел велосипед, который не был прикован. Он вывез его на улицу и уехал.

Мужчину задержали. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.