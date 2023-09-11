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В Рязани росгвардейцы задержали двух молодых людей, проникших в чужой дом

В Рязани росгвардейцы задержали двух молодых людей, проникших в чужой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел на улице 1-й Мопровский тупик. Росгвардейцы, во время патруля, получили из полиции информацию, что в частный дом, предположительно, проникли двое неизвестных.

Оперативники выехали на место. Осмотрев дом с внешней стороны, росгвардейцы обнаружили, что на входной двери сломаны замки, а в доме находятся посторонние.

Сотрудники Росгвардии зашли внутрь дома и задержали находившихся в нем людей. Ими оказались рязанцы 2004 и 2005 годов рождения.

Их передали полиции.