В Рязани 11 сентября отключили холодную воду на десяти улицах

В Рязани 11 сентября отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

С 11:00 до 14:00 ресурса не будет по следующим адресам:

улица Семинарская, дома с № 3 по № 5, № 6 (МБОУ Школа № 6 с углубленным изучением французского языка).

С 11:00 до 17:00 воды не будет на улицах: