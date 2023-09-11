В Рязани 11 сентября отключили холодную воду на десяти улицах
В Рязани 11 сентября отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».
С 11:00 до 14:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- улица Семинарская, дома с № 3 по № 5, № 6 (МБОУ Школа № 6 с углубленным изучением французского языка).
С 11:00 до 17:00 воды не будет на улицах:
- Бронная, дом № 14;
- Карьерная, дома № 1, № 2, № 3, № 4, № 4а, № 5, № 5 корпус 1, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 корпус 1, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19, № 20, № 21, № 23, № 25, № 27, № 30;
- Керамические Выселки, дома № 1, № 2, № 3, № 5, № 6;
- Керамического завода, дома № 21а, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38;
- Кирпичного Завода, дома № 1, № 7, № 11, № 12, № 13, № 14 корпус 1, № 14, № 14а, № 15, № 16, № 18 (АО РКЗ);
- Мирная, дома с № 1 по № 89 (нечетная сторона) и с № 2 по № 20 (четная сторона);
- Октябрьская, дома № 47, № 48/16, № 50, № 52, № 54;
- Покровская, дома с № 1 по № 67 (нечетная сторона) и с № 2 по № 118 (четная сторона);
- Энгельса, дома № 45, № 47, № 51.