Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
18°
Втр, 12
20°
Срд, 13
20°
ЦБ USD 97.92 -0.28 09/09
ЦБ EUR 104.89 -0.39 09/09
Нал. USD 95.01 / 98.5 11/09 10:37
Нал. EUR 101.7 / 104.45 11/09 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
4 217
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
7 593
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
7 539
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
11 629
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В российских школах введут программу по изучению русского языка для иностранцев

Школы включат в учебный план по изучению русского языка программу для детей, которые плохо им владеют. Соответствующий приказ, подписанный Минпросвещения, вступил в силу 11 сентября.

Кроме этого, учителя смогут вести дополнительные общеобразовательные программы для обучения русскому языку. Для того, чтобы понять, нужны ли школьникам допзанятия, с ними будут предварительно проводить диагностику.

По данным Минпросвещения, число несовершеннолетних иностранцев, получающих образование в России, с 2021 года выросло на 74 135 человек. 77% из них слабо владеют русским языком или не знают его вообще.