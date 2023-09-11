В российских школах введут программу по изучению русского языка для иностранцев

Школы включат в учебный план по изучению русского языка программу для детей, которые плохо им владеют. Соответствующий приказ, подписанный Минпросвещения, вступил в силу 11 сентября.

Кроме этого, учителя смогут вести дополнительные общеобразовательные программы для обучения русскому языку. Для того, чтобы понять, нужны ли школьникам допзанятия, с ними будут предварительно проводить диагностику.

По данным Минпросвещения, число несовершеннолетних иностранцев, получающих образование в России, с 2021 года выросло на 74 135 человек. 77% из них слабо владеют русским языком или не знают его вообще.