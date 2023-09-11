В России предложили сделать последнюю неделю декабря выходной для многодетных семей
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительные выходные для многодетных семей в конце декабря. Об этом
Орлов отмечает, что за последнее время приняли много различных законопроектов, которые направлены на поддержку многодетных семей. При этом родители трех и более детей не имеют существенных трудовых льгот.
«Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — говорится в тексте обращения.