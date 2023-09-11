В России предложили сделать последнюю неделю декабря выходной для многодетных семей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительные выходные для многодетных семей в конце декабря. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма главе Минтруда Антону Котякову.

Орлов отмечает, что за последнее время приняли много различных законопроектов, которые направлены на поддержку многодетных семей. При этом родители трех и более детей не имеют существенных трудовых льгот.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — говорится в тексте обращения.