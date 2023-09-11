В подмосковной школе у семиклассницы загорелся телефон из-за игры

В подмосковной школе у семиклассницы загорелся телефон из-за игры. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в понедельник, 11 сентября. В школе Дмитрова у девочки загорелся прямо во время уроков из-за популярной игры PUBG.

По данным канала, ученица седьмого класса решила поиграть во время занятий, однако ее смартфон Xiaomi не выдержал напряжения и загорелся. Школьников эвакуировали из кабинета. Через некоторое время занятия продолжились.