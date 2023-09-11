В Рязани в Олимпийском городке затопило подъезд дома

В Рязани 11 сентября жители дома № 2 в Олимпийском городке сообщили о потопе в подъезде. Видео в редакцию РЗН. инфо прислали очевидцы.

Жители передают, что в доме прорвало стояк. Вода лилась по лестницам. Не работают лифты.

«Муж поднимался в квартиру сейчас на 20 [этаже — прим. ред.]. От пятого до 18 льется даже по лестнице. Дальше было сухо», — говорит жительница дома.

Известно, что сейчас воду уже перекрыли. Без нее жильцы останутся как минимум до обеда.