В Нидерландах заявили, что Россия уже стала крупным победителем в конфликте с США И НАТО

В Нидерландах заявили, что Россия уже стала крупным победителем в конфликте с США И НАТО. Об этом пишет «RT на русском».

По словам нидерландского депутата и члена Европарламента Марселя де Граафа, фактически Россия уже является крупным победителем в конфликте с США и НАТО.

Де Грааф считает, что Россия оказалась устойчива к западным санкциям, сохранила растущую экономику, успешно проводит дедолларизацию и «расширяет свое влияние повсюду, кроме Запада».

«В то время как ЕС уже является крупным проигравшим: экономический спад, деиндустриализация, превращение в марионетку США, самоубийственные санкции», — заявил де Грааф.