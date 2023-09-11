В Касимове водитель «пятерки» сбил двух несовершеннолетних

В Касимове водитель «пятерки» сбил двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 8 сентября, примерно в 19:15, в Касимове вблизи дома № 52 по улице Советской. По предварительной информации, 39-летний житель Касимовского района на автомобиле ВАЗ-2105, сбил двух пешеходов: 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате происшествия пешеходы получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

Ранее фото с места ДТП появилось в соцсетях.