В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой

В Донецке погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой. Об этом сообщило
Как рассказал изданию депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, Дубового сбила машина, он шел за цветами. ДТП произошло на перекрёстке бульвара Шевченко и улицы Артема.
Как рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок, Дубовой участвовал в боевых действиях с 2014 года, с начала — в Славянске, а затем с небольшими перерывами воевал в других населенных пунктах.
Уточняется, что Геннадий Дубовой был членом организации «Ветераны Новороссии» и Союза добровольцев Донбасса. Согласно сообщению из группы «Донецк. ДНР. Новости СВО. Донбасс. Россия. Новороссия» в соцсети «ВКонтакте», с начала спецоперации он стал морпехом-разведчиком, по совместительству был военкором.