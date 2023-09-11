В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой

В Донецке погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой. Об этом сообщило РИА Новости .

Как рассказал изданию депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, Дубового сбила машина, он шел за цветами. ДТП произошло на перекрёстке бульвара Шевченко и улицы Артема.

Как рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок, Дубовой участвовал в боевых действиях с 2014 года, с начала — в Славянске, а затем с небольшими перерывами воевал в других населенных пунктах.

Уточняется, что Геннадий Дубовой был членом организации «Ветераны Новороссии» и Союза добровольцев Донбасса. Согласно сообщению из группы «Донецк. ДНР. Новости СВО. Донбасс. Россия. Новороссия» в соцсети «ВКонтакте», с начала спецоперации он стал морпехом-разведчиком, по совместительству был военкором.