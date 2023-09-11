Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
18°
Втр, 12
20°
Срд, 13
20°
ЦБ USD 96.51 -1.41 12/09
ЦБ EUR 103.53 -1.36 12/09
Нал. USD 94 / 96.45 11/09 17:00
Нал. EUR 101.2 / 103.3 11/09 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
4 449
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
7 827
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
7 775
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
11 881
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой

В Донецке погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой. Об этом сообщило РИА Новости.

Как рассказал изданию депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, Дубового сбила машина, он шел за цветами. ДТП произошло на перекрёстке бульвара Шевченко и улицы Артема.

Как рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок, Дубовой участвовал в боевых действиях с 2014 года, с начала — в Славянске, а затем с небольшими перерывами воевал в других населенных пунктах.

Уточняется, что Геннадий Дубовой был членом организации «Ветераны Новороссии» и Союза добровольцев Донбасса. Согласно сообщению из группы «Донецк. ДНР. Новости СВО. Донбасс. Россия. Новороссия» в соцсети «ВКонтакте», с начала спецоперации он стал морпехом-разведчиком, по совместительству был военкором.